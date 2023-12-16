韓國首爾市內著名觀光景點景福宮外，今天凌晨遭不明人士以噴漆在部分外牆上塗鴉，警方已展開調查，塗鴉部分估約需一週才能清理復原。
鐘路警察署與韓國文化財廳今天表示，不明人士凌晨1時50分在景福宮西側迎秋門兩側及國立古宮博物館周邊外牆塗鴉，以「電影免費」大字宣傳盜版影片網站。景福宮附近的首爾地方警察廳外牆也遭塗鴉，推測為同一人所為。
遭塗鴉破壞的外牆範圍加總起來長度約達44公尺，除以紅色噴漆寫上的「電影免費」字樣外，還有以藍色噴漆寫上的盜版影片網站名稱及連結。韓聯社報導指出，其中一個網站已經在今年4月宣布結束服務。
文化財廳目前已經將遭塗鴉外牆以布幕圍住，著手進行清除作業，據YTN電視台報導，全部清理完成預估需花費一週時間。
除景福宮外，位於京畿道驪州市的迎月樓去年1月也曾遭人以黑色噴漆塗鴉。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：