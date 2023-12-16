韓國首爾市觀光景點景福宮外牆遭人噴漆塗鴉。

韓國首爾市內著名觀光景點景福宮外，今天凌晨遭不明人士以噴漆在部分外牆上塗鴉，警方已展開調查，塗鴉部分估約需一週才能清理復原。

鐘路警察署與韓國文化財廳今天表示，不明人士凌晨1時50分在景福宮西側迎秋門兩側及國立古宮博物館周邊外牆塗鴉，以「電影免費」大字宣傳盜版影片網站。景福宮附近的首爾地方警察廳外牆也遭塗鴉，推測為同一人所為。

遭塗鴉破壞的外牆範圍加總起來長度約達44公尺，除以紅色噴漆寫上的「電影免費」字樣外，還有以藍色噴漆寫上的盜版影片網站名稱及連結。韓聯社報導指出，其中一個網站已經在今年4月宣布結束服務。

文化財廳目前已經將遭塗鴉外牆以布幕圍住，著手進行清除作業，據YTN電視台報導，全部清理完成預估需花費一週時間。

除景福宮外，位於京畿道驪州市的迎月樓去年1月也曾遭人以黑色噴漆塗鴉。