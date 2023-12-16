金牌台灣啤酒(圖／吳靜君攝)

台灣菸酒隨著中國市場受挫，近期與代理商簽約，將打入韓國市場，未來在韓國的樂天超市，可以買得到金牌台灣啤酒，享受台灣的滋味。

從2018到2022年，台酒海外銷售情形確實受到中國大陸市場受阻，而受到影響，2018年海外銷售還有29億元，但是到了2022僅剩下5億多元，大幅縮水了超過8成，台酒承認，主要受到兩岸關係受阻，導致海外銷售大幅縮水。

不過，台酒也未坐以待斃，近期積極拓展害外市場，包含中東地區、歐洲，積極拓銷威士忌等商品；另外近期也拿下了韓國市場，與代理商已經完成簽約，未來會樂天超市可以買到金牌啤酒。

隨著觀光商機復甦，這一兩年韓國人相當喜歡來台灣旅遊，具濃濃台灣味的金牌台啤，也深受韓國人歡迎。台酒主管表示，先從金牌台灣啤酒試水溫，如果反響不錯，可望再擴大銷售其他啤酒。

據知，台酒也正積極洽談進入泰國市場，以高粱酒等酒類為主。

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