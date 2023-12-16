日本廣島一家公司「IRON FACTORY IKEDA」推出一款使用鋼鐵打造而成的「香蕉」，在網路上爆紅，近日收到來自台灣的大量訂單。投資人先別管鋼鐵香蕉，近日英國政府宣布對俄羅斯金屬祭出新制裁，引發全球金屬市場劇烈波動，地表「最貴金屬」鈀金飆升近12%，銅價創11個月來最大漲幅。

外媒報導，英國對俄羅斯出口多項軍民兩用商品實施禁令，並禁止進口某些俄產金屬，包括銅、鎳、鋁、鉛、鋅、錫和鈷等均被限制，雖未提及鈀金等貴金屬，仍引發供應鏈中斷的擔憂，推升鈀金現貨價一度狂飆近12%，創下11月7日以來新高。

不過，鈀金今年以來仍下跌38%，原因是汽車製造商去庫存和市場以更便宜的鉑金來替代鈀金，拖累其需求大幅下滑；此外，俄羅斯和南非礦商目前供應無虞，投資人不必擔憂供應鏈中斷的情況。

事實上，俄羅斯是鈀金第一大礦產國，目前是西方國家工業消費用戶重要供應來源。據美國地質調查數據顯示，俄國去年生產鈀金估約7.4萬公斤，占全球鈀礦產量近40%。