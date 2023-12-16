儘管近200個國家13日在聯合國氣候峰會簽署協議、決議逐步轉型擺脫化石燃料，美國白宮國家氣候顧問柴迪表示，美國在短期內仍需要石油和天然氣來滿足能源需求。
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）11月30至12月13日於杜拜舉行，這是史上第一個呼籲擺脫化石燃料的聯合國氣候協議，目的是要對抗造成代價高昂毀滅性後果的氣候變遷。
這份協議呼籲「以公正、有序和公平的方式過渡，從能源系統中擺脫化石燃料，在這個關鍵十年加速行動，以便在符合科學的情況下在2050年實現淨零排放」。
針對全球擺脫化石燃料協議的達成，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）表示：「在爆發烏克蘭和中東戰爭的世界上、在其他所有挑戰陷入困境的星球上，每個人都應該為此而高興。」他強調，「有樂觀的理由，有對在場每個人感激以及某種非常恭喜的理由」。
然而，柴迪（Ali Zaidi）14日受訪問時表示，為滿足短期需求，美國必須「接受我們既有庫存的事實，不管是建築、交通或能源領域。…但我們正迅速將這些庫存轉向潔淨能源」。
美國是全球第2大溫室氣體排放國，但儘管去年總統拜登在白宮簽署「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）預計投入數千億美元於與氣候和潔淨能源有關的新措施，石油探勘商仍在開發新油田、出口商向海外出口更多天然氣、政府也持續批准化石燃料投資計畫。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1121216
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