美國駐中大使伯恩斯表示，他對美中關係走向不樂觀，但競爭同時也需合作，因為雙方有時存在一致利益。接下來幾個月，美方將觀察拜習會成果能否兌現。
他另談到台灣問題，強調希望在明年1月的台灣選舉前後，都能夠看到各方負責任的行為，「我們強烈期望這些選舉不會受到各方的恐嚇、脅迫或干涉」。
伯恩斯15日在華盛頓智庫布魯金斯學會的活動上表示，美中關係是當今乃至接下來數十年最重要的雙邊關係，「毫無疑問，我們大部分時間專注於競爭、保衛、推進四個領域：國家安全、科技、貿易、人權」。美中之間不僅是商業利益的競爭，科技已成為競爭的核心，雙方也在印太地區比拼軍事實力。
伯恩斯對中國在南海等地區問題，以及經貿、人權等廣泛領域的政策和行動作出批評，但強調兩國有必要合作，「因為我們的利益有時是一致的」。
伯恩斯表示，接下來的幾個月時間內，美國將會觀察拜習會成果能否兌現，包括合作打擊芬太尼販運、恢復兩軍對話，以及開始進行有關人工智能（AI）話題的溝通，他對協議的落實抱希望。他又說，兩國在全球公共衛生、食品安全等方面仍有合作空間，恢復和促進兩國民間交流也會是拜登政府的工作重點之一。
「到目前為止，中方已經履行了對芬太尼的承諾。我認為我們會在我們的軍事交流方面也做到，但讓我們看看隨著時間的推移，將會發生什麽。」
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