大陸多個省市16日氣溫急降，北京夜間氣溫料降至-16℃，河南局部錄得-18℃，部分省市供電受阻。中央氣象台發布年內首個低溫預警。

大陸中央氣象台通報，受寒潮和後續冷空氣影響，未來一周全國大部地區氣溫將持續偏低，預計16日至19日，新疆北部、西北地區中東部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部、貴州等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低5℃以上，其中西北地區東部、內蒙古、東北地區、華北地區、黃淮中東部、江淮中東部等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低7℃以上，最低氣溫0℃線將位於貴州南部至江南北部一帶。

北京今日預計最高氣溫僅為-7℃，夜間最低氣溫或跌至-16℃，全市已發布道路結冰橙色預警信號、持續低溫黃色預警信號、寒潮和大風藍色預警信號等。河南發布低溫藍色預警，上午黃河以北和三門峽、洛陽、開封、鄭州西部、商丘西部、南陽北部最低氣溫降至-15℃，局部-18℃以下。

大陸國家電網指出，受暴雪天氣影響，天津、河北、山西、山東、河南等地多條輸配電線路此前停運，涉及28個地市、45個區縣，截至今早，119線路仍在搶修中。

在廣東，廣州南沙、珠海香洲、深圳蛇口、澳門往返海島航班今全部停航。珠海橫琴往返海島航線兩明兩日停航。

#全國 #最低氣溫 #預警 #北京-16℃ #部分省市 #斷電 #供電受阻