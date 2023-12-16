中國據報加快推行針對蘋果、三星等外國牌子手機的禁令，實施範圍已從最初的北京和天津，擴大到廣東等至少8個省份的政府機關和國有企業內部。
外媒引述消息人士指，在過去一兩個月內，這些省份的許多機關和國企向員工下達口頭指示，要求他們改為使用國產手機。已知作出指示的省份包括了浙江、廣東、江蘇、山東、遼寧、河北等。在部分省份，禁令甚至已深入到一些低線城市的機關和企業，這表明相對早幾個月，一場更廣泛的運動正在進行。
報導指出，這標誌著北京正加快行動，尋求擺脫對美國科技的依賴。中國國新辦、網信辦，以及蘋果公司未回應。
中國外交部發言人毛寧9月曾回應有關報導指，中國並未發布任何禁止購買或使用iPhone等外國牌子手機的禁令。
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