外電報導，一名州法官命令TikTok配合北卡羅來納州檢察長辦公室提供內部會議記錄的要求。

北卡檢察長Josh Stein表示，自2022年以來，進行調查的檢察長們發現TikTok有一個包含數萬份Zoom內部會議記錄的檔案庫，但該公司沒有披露這些記錄；法院命令要求TikTok交出所有可能有助於檢察長調查的Zoom錄音清單。

Stein指出，TikTok不能選擇性地遵守法令，當局正全力開展調查。TikTok發言人表示，公司將就裁決提出上訴。

目前美國有多個州針對TikTok是否會給青少年帶來風險展開調查。今年10月，猶他州起訴TikTok，指控其故意讓年輕用戶花費過長時間使用，從而對兒童造成傷害。印第安納州和阿肯色州此前也提起類似訴訟。

TikTok在美國擁有超過1.5億用戶，在年輕人之間非常流行。皮尤研究中心（Pew）指出，有67％的13至17歲美國青少年使用TikTok，16％的青少年表示他們幾乎經常使用該應用。