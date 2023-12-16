日本媒體報導，35歲台灣籍男子11月因涉嫌意圖挾帶K他命與搖頭丸（MDMA）混合的毒品藥片闖關，在日本沖繩縣那霸機場遭逮捕後，昨天已被檢方起訴。
琉球放送（RBC）報導，沖繩地區海關等單位表示，這名台灣籍男子11月23日從台灣搭乘國際線航班抵達那霸機場時，因涉嫌在零錢包中放入合計0.54公克的2錠毒品藥片意圖走私入境，被相關單位依違反關稅法與麻藥取締法罪嫌逮捕。
這名台灣籍男子坦承毒品藥片是自己所有，但表示「沒想到會放入包包內」，否認有走私入境意圖。
沖繩電視台（OTV）報導，那霸地方檢察廳已在12月15日依「持有（毒品）罪」起訴這名台灣籍男子。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1121216
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：