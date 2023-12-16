日本媒體報導，35歲台灣籍男子11月因涉嫌意圖挾帶K他命與搖頭丸（MDMA）混合的毒品藥片闖關，在日本沖繩縣那霸機場遭逮捕後，昨天已被檢方起訴。

琉球放送（RBC）報導，沖繩地區海關等單位表示，這名台灣籍男子11月23日從台灣搭乘國際線航班抵達那霸機場時，因涉嫌在零錢包中放入合計0.54公克的2錠毒品藥片意圖走私入境，被相關單位依違反關稅法與麻藥取締法罪嫌逮捕。

這名台灣籍男子坦承毒品藥片是自己所有，但表示「沒想到會放入包包內」，否認有走私入境意圖。

沖繩電視台（OTV）報導，那霸地方檢察廳已在12月15日依「持有（毒品）罪」起訴這名台灣籍男子。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1121216