中國駐美國大使館舉辦中美「乒乓外交」52周年紀念活動，駐美大使謝鋒致詞時強調，當前中美關係正處在新的十字路口，要從「乒乓外交」汲取智慧和力量，讓中美關係穩下來、好起來，實現健康、穩定、可持續發展，實現兩國關係「再融冰」。

他希望美方同中方一道，樹立正確認知，從點滴做起，從今天做起，踐行相互尊重、和平共處、合作共贏，用互利合作的成功故事壓制零和博弈的負面敍事。他指出，一段時間來，中美關係陷入建交以來最低點，各領域交流合作遭遇「寒流」，不符合雙方利益。

謝鋒又指，一個月前，中國國家主席習近平同美國總統拜登舉行歷史性會晤，探討新時期中美正確相處之道，開闢面向未來的舊金山願景。習近平提出的五個共同為中美關係穩定發展澆築起五根支柱。會晤鞏固中美關係止跌企穩勢頭，為變亂交織的世界注入了難得的確定性穩定性，受到兩國和國際社會普遍歡迎。

謝鋒提到，近來中美對話交往有所增多，近20個對話交流機制恢復重建，當務之急要把兩國元首會晤共識落到實處，期待美方與中方相向而行，特別是防止反覆，不要進一步、退半步，甚至進一步、退兩步，不要為兩國關係設置新的障礙。

謝鋒又以乒乓球為例，指體育崇尚進取，追求卓越，同時要相互尊重、遵守規則和公平競爭，而不能挖坑使絆，既當裁判員、又當運動員；不能只許自己揮拍，卻捆綁對方手腳，甚至連上場機會都不給對方；雙方在場上是對手，場下仍應是朋友。