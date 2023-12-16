台船（2208）今（16）日歡度50周年廠慶，董事長鄭文隆自豪地說，不論在國艦國造與風力發電的基礎工程，台船都做超難做的！但台船更需要大量的商船業務，台灣的貨櫃海運公司這兩年都不在台船下單，據了解行政院已準備著手產業扶植政策，助力台船搶單。

據了解，台灣的貨櫃海運公司近兩年並未在台船下單造新船，主要向日、韓、中等國訂購，由於國際競價搶單激烈，且國內供應鏈不完整，致使台船造船因規模經濟不足，面臨很多困境。

台船積極尋求突破，首批自建4艘3,000TEU貨櫃輪，去年順利賣給萬海航運（2615），每艘船售價約52萬～54萬美元，最後一艘已於15日交船完畢。

不斷累積技術實力的台船，做許多超難做的船，包括現在台灣最大、最有戰力的「玉山軍艦」去年9月交付，經過半年後成軍；今年6月交付台灣首艘海事工程船「環海翡翠輪」，立即投入中能風場；潛艦「海鯤號」正進行泊港測試（HAT），之後做海上測試（SAT），就準備交船。

台船也打造許多公務機關的船舶，包括海委會的巡防艦、關務署的巡緝艇、國科會的海洋研究船、教育部的學生實習船。其實台船核心商船業務，因為規模經濟不足，沒有產業扶植政策，雖然技術一流，但在價格上無法與亞洲其他造船大國競爭，面臨很多困境。

鄭文隆表示，台船走過50年絕對不簡單，第50年其實是最辛苦，去年的這個時候，都不知道今年要如何度過，但如今真的度過了，也已打底，員工的努力值得肯定。