馬士基、赫伯羅德等2大巨頭旗下貨船遭葉門武裝組織胡塞彈襲，相繼喊卡紅海航線，其他船商可望跟進，隨船隻被迫轉繞非洲好望角，歐洲線運價易漲難跌，法人認為，下周貨櫃3雄有望再噴一波。就有手握3張長榮的水手發文詢問，是否該趁這波利多賣股，多數網友都不建議「一鍵出清」，在題材與基本面兼具下，出清有很大機率在魚頭就被洗掉，分析長榮填息幅度已達7成，年底前或有機會見到155元的完全填息價。

胡塞連番攻擊路過商船，藉此逼迫以色列停火加薩走廊，外媒報導，馬士基「快桅直布羅陀號」14日從阿曼航向沙國吉達港途中，遭遇導彈襲擊，隔日包含赫伯羅德在內，至少2艘商船也遇襲，其中「Al Jasrah號」甲板起火、貨櫃落海，畫面觸目驚心。

馬士基雖表示快桅直布羅陀號未遭擊中，但緊急決定停駛，改為繞道因應，赫伯羅德集團也宣布，所有通行紅海的船隻少停航至下周一止，全球供應鏈陰霾持續擴大。

有網友在PTT股板表示，巴拿馬運河乾旱至少到明年第1季，現在又因以巴衝突遲未落幕導致區域衝突，紅海停駛後，可能重演塞港，目前馬士基等歐洲航運股，股價接連大漲，直言簡直是貨櫃3雄的送分題。

無獨有偶，同樣有水手在股市爆料同學會發文表示，自己剛接觸股票1年，當時看在長榮配息70元的好康而進場，後來跌到102元時又加碼2張，現在漲到134元，加上利多連發，卻煩惱是不是該賣了。

資深網友建議，若手中有3張，可以1張放長等明年配息，2張趁這波高點獲利了結。但也有人認為，都已經熬了1年多，現在賣出看到繼續上漲一大波能甘心嗎？還有人建議，以成本跟當前長榮的體質，賣掉可能再找不到成本這麼低、投資報酬率高的股票。

還有人認為，有本事就做價差，沒本事就放著，如果是虧損換股，搞不好越換越虧，不如放著，建議穩住續抱，不要在魚頭被洗掉。還有人喊話海運股開始景氣向上循環，建議一定要放到明年，千萬別被騙下船，也有網友戲稱，相信海海就會幫你。

同時，資深水手分析，從遠東跑歐洲線，改走好望角要多出7000公里路程，而長榮手握10多艘24000TEU的超級巨輪，長程遠航的成本最低，搶船搶櫃已是必然，直言貨櫃航運大風來了，搞不好年底前就有機會填息完畢。

長榮在今年6/30除息，每股配發現金股息70元，為貨櫃3雄中第1家除息的公司，以除息參考價85元換算，只要到155元就能填息完畢，而12/15收盤價以134元創除息以來新高，填息幅度已達7成。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。