《平均地權條例》修正案7月上路，限制法人購屋及預售屋轉售等政策，對短期投資客衝擊大，不少投資客退出市場，再加上新冠疫情解封、總統大選將屆等因素影響，不動產業者曾意婷觀察，近年來民眾海外購屋增加約5成，客群以高科技業、醫師及孩子到國外讀書者多，在投資國家中又以美國最熱門。
《平均地權條例》修正上路讓房地產投資市場轉為剛性需求的自住為主，住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，針對投資市場萎縮、自住需求增加的情況，建案品質及配備內容格外重視，對台灣房市供給的影響可拉高社區及品牌的價值與競爭力。
FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷則說，投資市場轉變，不少台灣人選擇在鄰近的日本或美國置產，但考量日本少子化嚴重、房市達到飽和狀態，美國長期是台灣民眾求學、移民首選地區，其中，美國西岸新創公司與AI等科技業發展蓬勃，也帶動房市，因應市場需求，其團隊提供專業諮詢與「一條龍」式服務，協助台灣人在美國置產。
有趣的是，除了不少台灣父母為了孩子求學而特地在美國購屋，曾意婷說，近來還有貴婦客戶深怕台海問題影響安全，每每聽到戰機演習就感到心驚膽戰，也考慮在美購產；另還有醫院骨科醫師為了提高生活品質，考慮移民國外與投資。
曾意婷指出，美國房市熱門投資點西雅圖大都會區的Bellevue，今年上半年房價中位數上漲達16％，有感於這波美國買房的主要客群以30至40歲科技新貴、年輕企業家居多，她將於18、19日在台北君品酒店、台中全國大飯店舉行「FUNWOO德載國際不動產美國房產與夏令營講座」，分享西雅圖、紐約房產趨勢及操作。
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