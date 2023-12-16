【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，因市場密切關注巴西乾旱天氣影響到作物生長，加上美聯儲暗示明年可能降息，拖累美元走疲，其中大豆期價先揚後抑，玉米期價偏弱，小麥漲漲跌跌。
本周主要受到巴西乾旱狀況，對最大生產國的農作物產生不利影響，推動大豆期價周一(12/11)飆漲，小麥期貨則在上周漲至四個月高點後暴跌，而玉米則因小麥疲軟的溢出效應而承壓，周二(12/12)大豆期價在觸及12月份最高價格後回落，因市場評估巴西不利作物天氣帶來的風險，但小麥和玉米期貨上漲，周三(12/13)大豆期貨連二跌，因巴西降雨前景緩解了乾旱的擔憂，玉米和小麥期貨也跟隨走低，截至周四(12/14) 大豆期貨收高，由於美國出口需求穩定和美元疲軟。
分析師指出，市場繼續密切關注巴西天氣，當地炎熱乾燥天氣令農民擔憂，不過交易商表示，天氣對大豆作物的影響比對玉米更大，天氣的不確定性對美豆盤面有抗跌的支撐；另外，阿根廷農業協會與新政府舉行會談，分析將影響玉米和小麥出口的增稅計畫；美元近日走疲，主要受美聯儲暗示明年可能降息影響，使得以美元計價的農產品對進口商來說更具吸引力。
影響價格波動品項有: (20231208~20231214)
12/11近月大豆，報1336美分，飆漲2.45%，創本月最高價。
12/11近月小麥，報591.25美分，漲至四個月高點後暴跌。
12/13近月玉米，報456.75美分，近一周跌2.46%。
12/14近月豆粉，報421.10美元，近一周跌0.8%。
12/14近月豆油，報49.28美分，近一周跌3.58%。 (倪淑茹編輯)(商品行情網)
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