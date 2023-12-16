日本首相岸田文雄今天與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會談，日本將透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）提供馬來西亞軍方相當約4億日圓的救難艇與無人機。
日本共同社報導，岸田今天跟來訪的安華在首相官邸會談，兩人針對日本以適用對理念相同國家提供防衛裝備品等的新框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），向馬來西亞軍方提供救難艇達成一致看法。
馬來西亞將成為適用日本OSA的第3國。配合今天到18日在東京舉行的日本與東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會及相關活動，岸田將依序與來訪的各國領袖舉行雙邊會談。
岸田與安華一致同意建立外交與防衛部門間的戰略對話，以推動安全保障合作。雙方也發表聯合聲明。
日本政府外務省表示，提供馬來西亞的OSA規模相當於4億日圓（約新台幣8676萬元），除救難艇外，還將提供作為警戒監視之用的無人機。
日本經濟新聞報導，馬來西亞是繼菲律賓及孟加拉後，適用日本OSA的第3國。岸田今年11月曾在訪問馬來西亞時跟安華會談，雙方當時同意加速檢討提供的具體裝備品項。
日媒日前報導，OSA跟軍事領域以外的政府開發援助（ODA）分屬不同框架，是為了對共享法治等價值觀國家軍隊提供物資及器材等的新制度。
OSA實施方針規定，只限在不太可能跟國際紛爭有直接關聯的領域，並在符合防衛裝備移轉三原則的範圍內才提供協助。考量到中國，此舉也意圖提升區域嚇阻力。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1121216
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