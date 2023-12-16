丹麥政府今天通過將對搭機旅客開徵綠色稅，供航空業綠色轉型之用；相關措施預計從2025年起逐步上路。

路透社報導，丹麥政府11月擬議在空中交通開徵一筆平均幅度約100元丹麥克朗（約新台幣460元）的綠色稅捐，資助航空業綠色轉型，目標是2030年底前讓所有丹麥國內航班使用百分之百永續航空燃料。

永續航空燃料（SAF）大多以餐飲油鍋廢油、農業殘留物等可再生資源製成。與化石燃料相比，永續航空燃料可減少80%的碳排，也能與傳統化石燃料混用。

據丹麥賦稅部的聲明指出，規範內容是到2030年底前在歐洲境內的航班每人加徵費用達50元丹麥克朗（約新台幣230元）；中程距離的航班每人310元丹麥克朗（約新台幣1420元）；遠程距離每人410元丹麥克朗（約新台幣1880元）。

若只是在丹麥的機場轉機中途停留，則不用課這筆稅。（譯者：陳亦偉）1121216