【時報記者林資傑台北報導】聖誕佳節即將來臨，晶華(2707)旗下位處「全球最酷街區」中山區的台北晶華酒店，明（17）日中午12點至下午5點將走入社區，攜手台北捷運公司在心中山爵士廣場舉辦「永續慈善聖誕市集」，活動收入扣除必要成本後，將全數捐贈喜憨兒基金會。
晶華秉持與社區共生共榮的經營理念，首度舉辦首次館外市集活動，將酒店內最受歡迎的聖誕薑餅屋、胡桃派、聖誕紅可頌等節慶烘焙小點，香料熱紅酒、棉花糖熱可可等聖誕調飲以及匈牙利燉牛肉佐麵包、羅蘭酥塔等異國美食，帶到市集現場販售。
同時，晶華也號召了多家星級名廚名店共襄盛舉，包括米其林一星Impromptu by Paul Lee帶來的漢堡、T+T全新品牌Circum-的松露叉燒菠蘿包、MMHG集團Richie主廚的巴斯克起司蛋糕、小小蔬食旗下Curious的松露花生肉夾饃，精彩豐富的限定美食不容錯過。
而往年僅供晶華同仁內部採購的飯店二手良品也將首次對外開賣，包括絕版的晶華馬克杯、冰桶、飯店LOGO T-Shirt及各式宴會、活動使用的餐盤杯具，均將以超低價格特賣，喜愛收集飯店小物的民眾務必把握良機前來選購。
另外，值得推薦的還有五星食材專區，由與酒店友好的多家愛心廠商共同贊助提供，包括Taylor皇家茶、聖沛黎洛氣泡飲、臺虎調酒、Di Martino/RUMMO義大利麵條、銀川有機米、星坊、酩洋及長榮桂冠提供的各式酒品皆將以超划算價格進行義賣。
現場也有可供親子同樂的聖誕手作DIY及各大精品品牌御用DJ Ken（林軒）、Tiim及Jaxxon精彩演出，邀請民眾一起來吃、喝、玩、樂、買、學做公益，此次活動收入扣除必要成本後將全數捐贈喜憨兒基金會。
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