【時報記者任珮云台北報導】華孚科技(6235)大陸子公司華譽精密科技(含山)宣布正式竣工投產。因應新能源汽車市場成長，以及客戶對輕量化零組件的需求，華孚在安徽省馬鞍山市含山縣子公司-華譽精密之建築工程，自2022年10月24日開工，已在本月正式竣工投產。華譽精密土地面積為95畝，規劃主要建築物6棟，建築面積7.6萬平方公尺，預計投資總額人民幣5億元，年產能規劃為人民幣8億元。今年前3季華孚營收約42億元，未來若華譽含山產能全開，將再明顯拉升營收表現。

華孚近年來成功轉型，將業務重心從傳統的消費電子轉向車載產品市場；公司的車內顯示器螢幕支架產品在車載業務中占了相當大的比例，以第三季而言，車載機構業務比重約占總營業額之91%，純電動車機構佔總營業額53%。由於螢幕尺寸越來越大，鎂鋁合金以其輕巧和吸震特性，成為了電動車上支架材料的首選。

除了螢幕支架外，華孚的產品還應用於包括汽車的安全組件、電子控制單元(ECU)、電池部件和其他結構零件，這些產品都會隨著輕量化的需求而逐漸被擴大採用，也是華孚潛藏的成長動能，能夠提供客戶一站購足的需求。

華孚創立於1950年，專業產品機構設計與製造公司。1997年開始投入鎂鋁合金Thixomolding (半固態觸變成型) 及鋁合金等輕金屬機構件設計與生產。神基自2009年入股成為主要股東，主要生產基地包括安徽華孚馬鞍山廠、華譽含山廠 (鎂鋁合金機構)、安徽華眾當塗廠 (建設中)、江蘇華復昆山廠 (模治具設計與製造)、台灣桃園 (塑膠機構）。至於華孚越南廠則在籌備中。目前華孚電動車螢幕支架的全球市占率約10~15%。全球客戶分布方面，美洲占35%、歐洲48%、亞洲17%。

2023年全球汽車銷量可望成長6.1%，至8660萬輛；全球電動車銷量成長可望成長28.3%，達2064萬輛。IEA持續提出目前新能源汽車佔比，距離2050淨零碳排的目標差距甚遠，世界各國淨零政策仍需加把勁。