美中角力新戰場轉向越南，近三個月內，美國總統拜登、大陸國家主席習近平先後前往越南拜訪，並積極拉攏。財信傳媒董事長謝金河表示，兩個大國和越南都有說不清的恩怨情仇，如今雙方都放下恩怨積極拉攏，越南面臨選邊站，靠到美國這一邊，也許可能搖身一變成為東協科技大國，如果選大陸，越南可能只是其南邊夥伴，命運可能大不同。

財信傳媒董事長謝金河表示，這個月，越南再度成為世界新焦點，在雷蒙多對輝達繞道示警後，黃仁勳走訪日本、新加坡、馬來西亞，到越南尋找新商機。黃仁勳一到河內，立即發揮他的美食天份，到街上尋找美食。而輝達也宣示加碼投資越南，並且考慮設立生產基地。

而另一邊，美中在越南的角力也進入肉搏階段！美國總統拜登9月10日在印度參加G20峰會後到訪河內，也見了越南總書記阮富仲，總理范明政，拜登也帶來美國眾多科技大廠來洽談雙邊合作。參與的有微軟、Google、InTel、Amkor、Synopys、Globalfoundry、Marvell及波音公司，陣仗非常大。而越南對接的企業有Vinfast、Viettel、FPT、VNG及越南航空。

謝金河提到，拜登此行也宣布將越南提升至全面戰略合作夥伴關係，越南宣布向波音訂購50架737、金額達75億美元；封測廠Amkor則宣布斥資16億美元在越南興建封測生產基地；輝達、英特爾也都加速投資行動，越南在蒸蒸日上的轉折點上。

三個月後，12月12日大陸國家主席習近平乘專機來到河內，也展現積極拉攏越南的戰略，雙方簽署37項投資協議，並且要協助越南興建跨境鐵道。其實，去年越共總書記阮富仲展開北京行，回到越南後，把國家主席阮春福一派趕下台，越南建商、銀行被大清洗，房地產公司倒閉上萬家，河內股市大跌55.5%，胡志明股市下跌37.9%。

謝金河認為，今年越南成為美中角力在東協最重要的據點。對越南來說，兩個大國和越南都有說不清的恩怨情仇，如今兩方都放下恩怨積極拉攏，越南面臨的選邊站，台灣何嚐不是如此？越南如果選到美國這一邊，也許可能搖身一變成為東協科技大國，如果選中國，越南可能只是中國南邊夥伴，命運可能大不同。