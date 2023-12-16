【時報-台北電】綜觀本周倫敦(LME)基本金屬一周情勢，市場平均預期今年鋁市場將出現33.8萬噸過剩，投機基金預期庫存增加，而加大了拋售力道，打擊鋁價一度跌至近15個月低點，隨後低價吸引逢低買盤進場，致本周倫敦(LME)期鋁價格反彈上揚；投資者預期最大經濟體美國，明年降息動作將促進全球經濟增長，以及金屬需求提升，美元指數觸及四個月以來的新低，帶動有色金屬全面上揚，推振本周倫敦(LME)期銅價格創近一年最大單日漲幅；許多冶煉廠家惜售情緒提高，不排除供應再度不及預期的可能性，致本周倫敦(LME)期鋅價格上漲。

因據路透11月公布的一項調查顯示，市場平均預期今年鋁市場將出現33.8萬噸過剩，接著2024年亦將出現25萬噸過剩，預計今明兩年全球鋁供應量分別約為7,000萬公噸和7,200萬公噸，投機基金預期庫存增加，而加大了拋售力道，供應過剩擔憂，加上，全球最大消費國中國各項數據疲軟，11月居民消費價格指數(CPI)同比創三年以來最大單月降幅，同時工業生產者出廠價格指數(PPI)同比降幅亦有所擴大，一度拖累多用於運輸、包裝和建築行業的鋁價跌至近15個月低點，為去年9月28日以來的最低點，隨後低價吸引逢低買盤進場承接，致本周倫敦(LME)期鋁價格反彈上揚，但由於中國中央經濟工作會議對中國的房地產行業缺乏新的刺激，以及美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，對基本金屬造成了影響，則限制了鋁價漲幅。

因美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，由於通膨下降速度快於預期，美國歷史性的貨幣緊縮政策很可能已經看到終點，關於削減借貸成本的議題正進入討論，投資者預期最大經濟體美國，明年降息動作將促進全球經濟增長，以及金屬需求提升。美元指數觸及四個月以來的新低，這使得以美元計價的基本金屬對持有其他貨幣的買家來說更加便宜，帶動有色金屬全面上揚，加上，最大消費國中國，北京和上海放寬了購房限制，這將有助於改善中國陷入困境的房地產行業的前景信心，推振本周倫敦(LME)期銅價格創近一年最大單日漲幅。

另外，因龍頭生產商Nyrstar表示，由於受價格疲軟和通膨利潤不佳的影響，在11月底關閉兩座位於美國的鋅礦，這是近幾個月來生產商第三次關閉鋅礦，加上，主要消費國中國，11月精煉鋅產量不如預期，部分企業超預期減停產，預計要到12月供應才能逐漸增加，疊加鋅價及加工費同步下滑後，冶煉廠利潤壓縮至低位，部分地區利潤轉虧，許多冶煉廠家惜售情緒提高，不排除供應再度不及預期的可能性，致本周倫敦(LME)期鋅價格上漲。

影響價格波動品項有: (20231208~20231214)

12/8 三個月期鎳上漲298美元，報每公噸16,806美元。

12/11三個月期鋁報每公噸2,117美元，跌觸3個月新低。

12/12三個月期鋅上漲23.5美元，報每公噸2,430.5美元

12/13三個期鋁報每公噸2,140美元，近15個月以來的低點反彈。

12/14三個月期銅上漲221.5美元，創一年內最大單日漲幅。(編輯:呂方維)(商品行情網）