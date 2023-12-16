天上全金條、要抓沒半條？不少投資人最近可能感覺行情明明好到爆、個股百花齊放，但為什麼賺得無感或完全沒賺到。分析師表示，台股資金輪動快速，本周資金從半導體快速流向千金高價股，後續電子看好網通與IC封測接棒，除欽點嘉澤子公司嘉基，也看好啟碁、正文、日月光、頎邦等4檔，並認為原物料股籌碼乾淨，長榮、中鴻、威致、燁輝、新鋼可持續留意。
台股行情一路見回不回，隨嘉澤擠身台股第12檔千金股後，下周將看聯發科表態，能否重登千金。摩爾投顧分析師陳昆仁表示，台股11月大漲過後，12月大盤延續上漲，沿途幾乎沒有拉回，導致投資人有獲利了結賣壓出籠，能否創高要看台積電、聯發科等重量級權值股而定。
至於新科千金股嘉澤，除切入超微MI300供應鏈，後續在英特爾伺服器平台的滲透率也有望大幅提升，而其子公司嘉基切入高速傳輸線材，目前已打入輝達供應鏈，有機會母子同樂、補漲創高。
摩爾投顧分析師鐘崑禎則認為，資金輪動非常快，族群平均2~3天輪動一次，如果沒事先規劃或抓準大主軸就來不及，較看好網通、IC封測等2大族群。
其中，網通可鎖定啟碁與正文，如啟碁續受惠美國網路基礎建設及低軌衛星用戶數增加，且軟體附加價值提升及廠房利用率提升，毛利率維持高檔，加上產品線與客戶類別多元，有效分散營運風險。
IC封測則以日月光與頎邦為指標，日月光在AI PC等AI邊緣裝置市場快速成長下，除了本身硬體升級需求，先進製程及封裝需求也增加，營運體質持續好轉；而主要產品為面板驅動IC的頎邦，因大廠敦泰、聯詠等陸續調漲報價，毛利率將回到原有水準，本益比也會跟著提高。
除了電子股，陳昆仁指出，美國明年迎來降息循環，美元走弱，整理許久的傳產原物料也是可留意的方向，鋼鐵、航運族群皆已經打出底部，長榮本周上漲13%，鋼鐵股因中鋼調漲明年1月及第1季報價，帶動鋼鐵周五底部起漲，原物料族群因長期整理，籌碼相對乾淨，下周有望續強，中鴻、威致、燁輝、新鋼等個股可留意。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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