【時報記者莊丙農台北報導】為照顧近500名歷年來在職或退休運動員，包括職棒、職籃、女足等三大運動員工會與PayEasy福利網合作，提供三大運動員工會成員及其眷屬免費加入PayEasy福利網，享有和上市公司、跨國大企業一樣相同的購物優惠。
中華職棒球員工會指出，職業球員的青春歲月都在苦練球技，以求在公開比賽中呈現最佳演出，甚至代表國家出賽國際體育競技，但當屆齡退休後，卻沒有制度性退休撫卹，職棒工會推動職棒、職籃、女足工會加入PayEasy福利網，旨在提升對在職或退休職業運動員的照顧。
PayEasy總經理李易騰表示，PayEasy福利網原本是專為服務企業員工的封閉式福利平台，為取得更好的商品訂價，採取封閉式會員制經營，但也可以應用在球員工會，或其他公民營單位。運動員們加入福網後，即可享受站內提供36萬件福利價宅配商品、2000多款生活票券、全球訂房、機票、國內外團旅、自由行，以及全國各地6000家特約商店提供優惠等全系列員工福利選項；目前福利網800多家簽約企業多半是半導體、電子、光電、金融、大型傳產等中大型企業。
除了全站福利價之外，福利網招商團隊每周推出「秒殺市集」，主要針對家電、居家、3C、食品等熱門商品，特談下殺至市價3-6折特惠商品。
目前PayEasy已為所有三大工會成員成立「中華職棒球員工會專屬福利網」，職棒工會將為會員導入福利金，且每位工會成員可再邀請1名眷屬加入，通過開通身份驗證後，即可登入福利網享受全站福利，達到照顧職業運動員的目的。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：