【時報記者莊丙農台北報導】為照顧近500名歷年來在職或退休運動員，包括職棒、職籃、女足等三大運動員工會與PayEasy福利網合作，提供三大運動員工會成員及其眷屬免費加入PayEasy福利網，享有和上市公司、跨國大企業一樣相同的購物優惠。

中華職棒球員工會指出，職業球員的青春歲月都在苦練球技，以求在公開比賽中呈現最佳演出，甚至代表國家出賽國際體育競技，但當屆齡退休後，卻沒有制度性退休撫卹，職棒工會推動職棒、職籃、女足工會加入PayEasy福利網，旨在提升對在職或退休職業運動員的照顧。

PayEasy總經理李易騰表示，PayEasy福利網原本是專為服務企業員工的封閉式福利平台，為取得更好的商品訂價，採取封閉式會員制經營，但也可以應用在球員工會，或其他公民營單位。運動員們加入福網後，即可享受站內提供36萬件福利價宅配商品、2000多款生活票券、全球訂房、機票、國內外團旅、自由行，以及全國各地6000家特約商店提供優惠等全系列員工福利選項；目前福利網800多家簽約企業多半是半導體、電子、光電、金融、大型傳產等中大型企業。

除了全站福利價之外，福利網招商團隊每周推出「秒殺市集」，主要針對家電、居家、3C、食品等熱門商品，特談下殺至市價3-6折特惠商品。

目前PayEasy已為所有三大工會成員成立「中華職棒球員工會專屬福利網」，職棒工會將為會員導入福利金，且每位工會成員可再邀請1名眷屬加入，通過開通身份驗證後，即可登入福利網享受全站福利，達到照顧職業運動員的目的。