【時報記者莊丙農台北報導】中信金(2891)子公司台灣人壽持續提升服務體驗、優化保單服務旅程，繼2021年首創「三刷三免」遠距投保服務，今年再度領先同業推出「遠距保全」，11月獲金融監督管理委員會核准開辦，成為國內第一家提供「遠距保全」服務的保險公司。客戶從新約投保到保單變更，視訊5分鐘就能一站式完成保單服務。
「遠距保全」是以視訊服務結合生物特徵辨識客戶資料，透過三次刷臉即可完成身分認證、聲明事項確認及相關文件簽署，達到免下載APP、免接觸及免紙本「三刷三免」便民服務。客戶只要在台灣人壽人臉資料庫完成身分註冊，人臉即成為隨身專屬密碼，未來申辦保戶聲明文件、契約變更文件簽署等各項遠距服務，僅需透過線上刷臉，系統就能自行判讀客戶身分，不必再次註冊或擔心忘記密碼造成卡關，友善的保險服務大幅減少民眾申辦時間。
台灣人壽「遠距保全」開辦至今已完成近5,000件保單變更服務，即使要保人和被保險人非同一人，保險顧問亦能透過視訊與要保人及被保險人個別完成核對作業。
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