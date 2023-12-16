【時報記者王逸芯台北報導】為提升國內對於社會創新組織及相關議題的重視，帶動台灣責任生產與消費，增加工商各界對責任採購的重視，經濟部中小及新創企業署推動「112年Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」。遠傳（4904）長期以行動力挺社會創新組織，將「社創產品」採購蘊含於企業內外部活動之中，並發揮企業影響力與電信專長，協助公益團體推廣產品、募集經費，於這項採購獎勵獲得參獎，今天由經濟部中小及新創企業署署長何晉滄親自頒獎。

遠傳今年度的「企業公關禮贈品」、「零剩食活動獎品」、「門市廢布條回收」、「員工團建種樹活動」專案，就分別向「茶籽堂」、「格外農品」、「Story Wear」、「DOMI綠然」等優秀的社創團體採購相關產品服務，其中還攜手Story Wear大玩「零廢時尚」，回收門市廣告廢布條做為紡織拼接材料，製成流行背包與斜肩包，並以「布料零廢」為其命名為「Bling布零包」，強調零廢減碳讓環境「閃亮」起來，於今年台北時裝周走秀亮相時驚豔全場。

除了「買東西」外，遠傳也協助社福團體「賣東西」，遠傳friDay購物運用非實體零售的線上購物優勢，協助財團法人喜憨兒社會福利基金會於電商平台推廣產品，帶動遠傳電信用戶與市場大眾一起公益採購、發揮愛心。遠傳也善用相同的廣大用戶優勢與電信響力，協助「小胖威利病友關懷協會」為孩童募集輔具經費，截至12月中已募得44.5萬元，善款持續增加中。

遠傳總經理井琪表示，本次遠傳在落實責任採購的努力受到肯定，我們也很認同經濟部推動的Buying Power採購獎勵。政府與企業齊心努力，藉由採購社會創新企業所提供的產品或服務，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的第12項「責任消費與生產」，讓ESG作為不只有企業員工身體力行，消費者也能在相關計畫中共襄盛舉，提高廣大民眾的永續意識與公益行動。