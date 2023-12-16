美國今天暗示與以色列在如何迅速縮小加薩戰事規模上存在歧見。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示縮減用兵規模的時機點現為美以間「密集討論」的主題。

路透社報導，激烈的地面戰鬥範圍在本月擴大到整個加薩走廊（Gaza Strip），救援組織警告將發生人道主義災難。美國總統拜登本週稍早表示，以色列可能因「不分青紅皂白」空襲造成巴勒斯坦平民死亡而失去國際支持。

蘇利文14、15日在以色列訪問。美國官員向記者簡報稱蘇利文向以色列傳達的訊息之一是縮小這場龐大的軍事行動，轉向更具針對性的作法來鎖定巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）領袖。

紐約時報引述4名美國官員說法報導，拜登希望以色列在大約3週內轉向更精準的戰術，但蘇利文在接受媒體採訪時，迴避時機問題。

他說：「這場戰爭將過渡到另一個階段，重點將是以更精準方式鎖定（哈瑪斯）領導層以及根據情報展開的任務。」

「美國和以色列將持續密集討論究竟何時、在何種條件下開始（縮減用兵規模）。」

蘇利文還說，「條件和時機」顯然是他與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和以國政、軍高層會談的主題之一。

蘇利文到訪期間，以色列官員公開強調將持續戰鬥，直到達成剷除哈瑪斯的目標。

尼坦雅胡14日告訴蘇利文，以色列將持續作戰直到取得「絕對勝利」。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示戰爭會「持續數個月」。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1121216