以色列人權團體釋出影片，內容顯示以色列士兵在約旦河西岸近距離殺害兩名巴勒斯坦人，其中一人無行動能力，另一人手無寸鐵，以色列今天指示憲兵單位調查此案。
以色列軍隊日前突襲約旦河西岸（West Bank）一座難民營，並殺害數人。
美聯社報導，釋出影片的以色列人權團體貝塞林（B'Tselem）指控以軍執行「非法處決」。
監視器影片顯示，2輛以色列軍車在約旦河西岸北部法拉（Faraa）難民營追逐一群巴勒斯坦人。以軍開槍擊倒一名似乎手拿紅色罐子的男性。貝塞林指認這名男子為25歲的瓊多布（Rami Jundob）。
這輛軍用吉普接著駛近瓊多布，向已倒臥在地、血流如住的對方補開數槍，直到瓊多布靜止不動。以軍士兵接著接近一名躲在一輛車引擎蓋下方的男子，近距離開槍射擊。貝塞林稱這名男子為36歲的謝辛（Thaar Shahin）。
貝塞林表示，謝辛當場喪命，瓊多布則因傷勢過重隔天身亡。
以色列軍方表示「由於事件過程疑有不符合法律規定的開槍情事」，因此憲兵單位已對12月8日的槍擊事件展開調查。以軍指出，調查結果將交給軍事檢察官，這代表可能追訴刑責。
以色列過去甚少起訴這類案件。人權團體也指出，以軍人員即使被發現行為不當，也鮮少受到嚴重懲處。
在2016年一樁受到矚目案件中，一名以色列軍人對著一名身受重傷、倒臥在地的巴勒斯坦人開槍後，這名以軍僅獲判過失殺人，還獲得減刑只服刑9個月。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1121216
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