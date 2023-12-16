美國Fed暗示明年可能降息3次後，美元走軟、美債殖利率下降，同步激勵黃金飆高，國際金價日前衝上每盎司2000美元，美式會員制大賣場好市多（Costco）日前公布上季財報時更透露，光靠金條銷售就進帳超過1億美元（約當31億元台幣），且經常上架後，不到幾小時就售罄，成消費者採購生鮮家用品之外的新寵。

好市多財務長加蘭蒂（Richard Galanti）15日表示，至11/26止的季報營收年增6.1%至578億美元，優於市場預期，其中光靠金條就進帳超過1億美元。《商業內幕》報導，Galanti上次在9月公布財報時也曾透露，1盎司重的金條，通常在官網上架幾個小時就被搶光，顯然在網購通路非常搶手，加蘭蒂被問及年終購物季的消費趨勢時幽默表示，「他們（消費者）正在狂掃黃金」。

據了解，好市多網站銷售的1盎司24K金金條，由南非蘭德精煉廠和瑞士PAMP Suisse鑄幣廠供貨，CNBC則報導，據好市多官網周五資料顯示，金條售價為1盎司2069.99美元，比黃金現貨2018.56美元收盤價還高。

專家則分析，黃金今年雖然漲勢亮眼，但好市多會員每人限購2條，且不能退款退貨，因此很難藉此管道建立更多部位。

現貨金價今年來上漲12%，摩根大通稍早在大宗商品展望報告中預測，由於美國利率可望下滑，現貨金價明年可望先蹲後跳，短期內回檔至1900美元，但年中反彈，最高上看每盎司2300美元。

不僅金條引起搶購熱潮，加蘭蒂還透露，上季有另一個值得注意的收藏品，就是傳奇棒球球星貝魯‧比斯（Babe Ruth）的簽名棒球卡，成交價格達2萬美元。

台灣過去也有網友在《爆廢公社》好奇發文，詢問「Costco金條真的有人買嗎？」，當時就有大量網友回應很搶手，除透露加入黃金投資的社團成員隨時都在注意、自己也好幾次親眼看到有人買。

另有內行網友透露，不少人會買回去存起來，因為好市多金價是以進貨價基準來定價，所以只要金價後市看漲就有利差，且就算金價沒有馬上漲，但光是賺刷卡現金回饋就很可觀，且通常放個2~3年就會回本。