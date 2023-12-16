麥當勞金黃飽滿、油滋滋的現炸薯條撒上一層鹽巴，是不少人心中的美味代名詞，不過要是住家附近沒有門市，又剛好想吃該怎麼辦呢？前麥當勞行政主廚麥可．哈拉茨（Mike Haracz）透露，只要幾個小技巧，在家也能做出媲美麥當勞的薯條，讓不少網友興奮不已，影片發布短短3天，已吸引超過91萬人觀看，不過也有過敏體質的網友表達不滿「難怪鬧胃痛了」。

《紐約郵報》報導，哈拉茨過去曾爆料不少麥當勞內部祕辛，像是「別在早上10點半用餐」、「最好不要點大麥克」等等，引起不少討論。這一次他則教大家如何在家還原麥當勞薯條的祕訣。

哈拉茨表示，第一步是到沃爾瑪超市買「超值薄切薯條」（Great Value Thin Cut French Fried Potatoes），因為這種便宜的冷凍薯條幾乎和麥當勞用的產品一模一樣。接著把薯條丟進370度的油鍋，一次只炸一小批，大約炸2分鐘左右，「取決於你想要的顏色。」

他透露，麥當勞薯條美味的關鍵就在於油脂，過去曾經只用牛油來炸，後來改以植物油為主，比例是「每兩杯植物油、混入2匙牛油」，最後再撒上莫頓鹽（Morton Salt）。

影片PO出後，有網友驚訝表示「只要用牛油，就能吃到小時候的薯條嗎？以前的好吃多了」，還有網友敲碗，要他分享蘋果派的作法。但也有人持相反意見，表示「直接開車去店裡簡單上40倍」，蔬食者更懊惱，到現在才知道麥當勞薯條「不是素的」，也有人恍然大悟，原來自己對牛肉過敏，才會每次吃麥當勞薯條「胃都超級痛」。