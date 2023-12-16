香港衛生防護中心總監徐樂堅15日表示，香港目前仍未進入冬季流感高峰期，香港季節性流感的整體活躍程度維持在低水準，實驗室的監測數據是3.76％，公立醫院的入院率是0.14％，兩者仍屬低水準，但不排除2024年1月就會進入冬季流感高峰期。

香港信報報導，徐樂堅表示，兒童呼吸道疾病的病源檢測率，過去六個星期，樣本收集總數慢慢上升，反映出感染呼吸道疾病的兒童增多，不排除數據稍後會繼續上升。致病源方面，暫時最高是鼻病毒和腸病毒占31.2％，但呈現下降趨勢，而腺病毒及副流感則有上升趨勢，分別占23.1％和18％。至於肺炎支原體感染的檢測率在過去三個月維持平穩。

徐樂堅指出，肺炎支原體感染在香港一直出現，多數患者會出現較輕微的上呼吸道徵狀，但有5％至10％病人會罹患肺炎，可用抗生素治療。這個病每隔數年會出現一次高發期，香港分別在2016及2019年，都曾出現高發期。至於目前的感染數據，2023年1月至7月，香港感染數據較平穩，但從8月起，感染數據開始上升，但遠不如過往高發期的每星期超過80起入院個案數據。