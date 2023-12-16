香港特首李家超15日在香港國際金融論壇透過視訊致詞時表示，在10月召開的中共中央金融工作會議指出，金融要為經濟社會發展提供高品質服務，明確支持香港鞏固提升國際金融中心地位。
香港明報報導，李家超指出，港府會善用「一國兩制」下的獨特優勢，支持香港多年來建立的穩健金融體系，繼續健康發展。港府也會繼續強化香港作為全球最大離岸人民幣服務中心的角色，加深粵港澳大灣區內的金融合作，進一步連繫海內外市場和投資者，打造更創新、更多元的金融市場。
李家超又指，香港全球前列的金融和專業服務，是很有力的催化劑，可以推動香港、大陸，以至全球加速綠色轉型。李家超在「施政報告」中宣布，將在2024年上半年推出專門為綠色金融科技而設的概念驗證測試資助計畫，目標是拓寬香港的綠色金融科技生態圈，打造香港成為綠色金融科技樞紐。
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