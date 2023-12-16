【時報-台北電】綜觀近一周歐美原油期貨震盪走高，國際油價在周二挫近4%，並觸半年低點，主要受到需求擔憂以及美國等非歐佩克國家產量增加影響，周三至周四油價連2日反彈上漲，因美國原油庫存遽減430萬桶，降幅遠大於預期，以及在紅海發生襲擊油輪消息，和美元匯率跌至四個月低點，另外，國際能源署(IEA)上調明年石油需求預測的提振；截至周四(12/14)近一周美國WTI原油期貨介於每桶68.61-71.58美元間波動，倫敦原油期貨每桶73.24-76.61美元之間波動，皆近一周小漲0.5%。
分析師預期，由於美聯儲維持利率不變，同時釋出降息信號，美元走弱為原油帶來支撐，加之OPEC持續看好油市需求前景，且新一輪減產即將進入執行階段，多方利好消息，預計下周國際油價可能震盪小漲。
歐美天然氣期貨震盪偏弱，美國市場呈下降趨勢，由於正值供暖季節，但天然氣庫存較往年保持高位，且高溫導致天然氣取暖需求十分平淡；出口方面，巴拿馬運河持續擁堵，歐亞套利價差減弱，美國出口重心持續向歐洲轉移，歐洲市場本周價格呈疲走勢，歐洲氣溫保持適宜，市場需求難以提振，且因巴拿馬運河擁堵，美國出口重心持續向歐洲轉移，市場價格有所下降；截至周四最新報價(12/14)美國NYMEX天然氣近月為BTU 2.39美元，近一周跌近8%，倫敦ICE天然氣近月期貨為每THERM 86.80英磅，近一周跌約8-10%。
影響價格波動品項有:(20231208-20231214)
12/8美國庫欣原油庫存環比增長逾4%，為連續第8周增加。
12/8美國商業原油庫存環比下降近1%。
12/12 NYMEX近月原油跌至每桶68.61美元，創半年以來新低。
12/14 ICE近月布蘭特原油跌至每桶76.61美元，近三個月跌逾16%。
12/14西德州原油現貨報每桶71.21美元，近一個月跌近10%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
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