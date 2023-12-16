【時報-台北電】隔夜重大消息「懶人包」：

●美股：紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）稱現在談論降息為時過早，澆息了一些樂觀情緒，周五道瓊指數微漲56.81點或0.15%，收在37,305.16點，連續第3日改寫收盤歷史新高，並再創盤中新高。標普500指數微跌0.36點或0.01%，收在4,719.19點。那斯達克指數漲52.36點或0.35%，報14,813.92點。費城半導體漲19.53點或0.48%，報4,117.00點。

聯準會周三意外轉向「鴿派」，激勵標普500指數周漲2.5%，連續第7周收紅，創下2017年以來的最長紀錄。本周道瓊指數收漲2.9%。費城半導體指數周線大漲9.1%，創下5月以來最大單周漲幅。受威廉斯談話影響，美國10年期指標公債殖利率一度上揚5.01個基點，報3.9709%。對利率更敏感的2年期債息一度反彈9.45個基點，報4.4827%。本周美國10年期債息收跌31.7個基點，至3.913%，創下去年11月以來最大單周跌幅。

●周五泛歐Stoxx 600指數微升0.01%，收在476.61點，盤中一度上漲0.55%。投資人消化了對聯準會明年擴大降息的憧憬，以及歐元區製造業數據意外疲弱，使大盤走勢受抑。本周Stoxx 600指數收漲0.91%，連漲第5周。丹麥馬士基（Maersk）股價大漲近8%，德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）飆升16.37%，葉倫胡塞武裝組織兩天內第3度襲擊行經紅海的貨輪，兩大航運巨頭宣布暫停所有通過紅海的貨櫃船運輸，改繞道非洲。

●HCOB歐元區製造業PMI與11月持平，為44.2，不及市場預估的44.6，為連續第18個月跌破50榮枯分界線。服務業PMI從11月終值48.7下跌至48.1，不及市場預估的49.0。12月綜合PMI初值從11月終值47.6跌至47.0，低於市場預估的48.0，為連續第7個月跌破50榮枯線。

●S&P Global美國12月製造業採購經理人指數（PMI）初值從11月終值49.4降至48.2，不及市場預期的49.5。服務業PMI初值從11月終值50.8升至51.3，優於市場預期的50.7。綜合PMI上揚至51，優於市場預期的50.5。

●紐約12月製造業指數從11月的+9.1急跌至-14.5，遠低於市場預估的+2，並創下4個月新低。

●美國11月工業生產指數月增0.2%，不及市場預期的上揚0.3%。製造業產出月增0.3%，低於市場預期的月增0.4%。產能利用率為78.8%，低於市場預期的79.1%。

●紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周五受訪時表示，我們現在不是真的在討論降息，如有需要，聯準會不排除再次升息。我們非常關注眼前的問題，如同鮑爾主席所言，貨幣政策是否已經達到足夠具限制性的水準以確保通膨回落到2%目標？這才是我們現在面對的問題。作為聯準會「三把手」的威廉斯強調，聯準會應該要專注於達成目標，而非關注市場觀點，他並表示市場對於聯準會預測的反應十分強烈，甚至已經過頭。

●彭博援引消息人士報導，更多中國政府機關與國營企業要求員工不得攜帶蘋果iPhone及其他外國通訊設備上班。報導指出，過去一兩個月，中國至少有8個省份多家國企與政府部門指示員工使用本地品牌手機。周五蘋果盤後股價下跌0.5%。報196.60美元。

●受紐約聯準銀行總裁威廉斯談話影響，周五美元轉強、金價回落。美元指數從前一日觸及的4個月低點反彈，周五尾盤漲0.66%，報102.64；受聯準會意外轉鴿影響，本周收跌約1.39%，創下11月19日以來最大一周跌幅。周五紐約期金收跌9.2美元或0.4%，報每盎司2035.7美元，盤中一度升至2048美元。現貨金跌0.8%，報每盎司2018.91美元。

●周五紐約期油收跌15美分或0.21%，報每桶71.43美元，本周收漲0.28%。倫敦布蘭特期油周五收跌6美分或0.08%，報每桶76.55美元，本周收漲0.68%。分析師表示，數據顯示美國經濟轉弱，不利於原油需求與油價表現，但美元偏軟，為油價帶來支撐。（編輯：柯婉琇）