美國前總統川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）今天罕見公開露面，她在一場歸化儀式上告訴剛取得美國籍的群眾「要以自己為傲，堅持立場，擁抱眼前的機會」。

曾是模特兒的梅蘭妮亞生於斯洛維尼亞，從川普於2017年到2021年執政以來，她一直很低調，但上月出席了美國前總統卡特（Jimmy Carter）夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）的追思會。

法新社報導，梅蘭妮亞在華府舉行的歸化公民宣誓儀式上回憶自己於2006年成為美國公民時，有一種「洶湧的驕傲和歸屬感」。

她對群眾說：「我個人經歷過移民程序中的種種挑戰，這讓我見識到人們要面對的嚴酷現實，包括想要成為美國公民的各位。」

梅蘭妮亞是美國自1825年以來第一位在國外出生的第一夫人。

川普正企圖於2024年總統大選捲土重來，他把很大一部分政治生涯押在強硬的移民政策上，因此梅蘭妮亞出席這場歸化儀式的決定頗令政治觀察家詫異。

這場儀式在華府的美國國家檔案局（National Archives）舉行，這也很讓人玩味，因為川普已基於涉嫌非法囤積本應存放在國家檔案局的總統機密文件而被起訴。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，邀請梅蘭妮亞在儀式上致辭的是檔案管理員修根（Colleen Shogan），她曾在梅蘭妮亞還是第一夫人時任職於白宮歷史協會（White House Historical Association）。

川普連月來多次出庭為自己的官司辯護，53歲的梅蘭妮亞大多沒有露面。

梅蘭妮亞簡短致辭時說，當她於1996年抵達紐約時，「立刻就知道自己想把美國當作永遠的家…對我來說，達到取得美國公民身分的里程碑，象徵著確定性隨之浮現。那一刻，我永遠擺脫了不知自己能否在美國生活下去的擔子」。

川普經常將移民妖魔化，主要是針對在美國境內生活、工作多年但沒有合法證件的大量移民。