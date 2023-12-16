美國駐中國大使伯恩斯今天表示，他已就具里程碑意義的「美中科技合作協定」續簽一事與北京展開磋商，雖然這項協定需要現代化，但新協議的前景仍充滿未知數。

路透社報導，在美國指控中國盜竊美國科學和商業成就之際，續簽「美中科技合作協定」（US-China Science and Technology Agreement）的爭議愈演愈烈。美中科技合作協定是美中1979年正式建交後簽署的第一份協定。

美中科技合作協定原定今年8月到期，當時美國國務院尋求展延6個月，以與北京就強化條款進行磋商，而中方則積極表達希望續簽。

伯恩斯（Nicholas Burns）在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）對聽講者表示，這項協定是美中合作的「基石」，但並未涵蓋人工智慧（AI）、生物技術、機器學習和量子數學等領域的進展。

伯恩斯說：「我幾週前才在北京會見了（中國）新任科技部長，我們將針對是否展延協定、是否要簽新協議，以及會涉及哪些問題與他們展開討論，我想這會很複雜。」

他表示，「我們已放下這項協定非得現代化的期望，我們不一定會達成共識。我認為雙方都認同這一點」，並說相關磋商將於「接下來幾個月內進行」。

支持續簽的美國人士認為，如果不續簽，美國將失去洞察中國技術進展的珍貴機會。

然而，美國部分共和黨籍國會議員表示應該廢除協定，理由是擔心有關產業間諜、強制技術轉移和其他可能助長中國軍事現代化的戰術。

許多分析人士認為，至少必須重新制定協議，以在與中國的戰略競爭加劇之際保護美國創新。