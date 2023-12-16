美國商務部長雷蒙多日前鬆口表示，輝達（NVIDIA）可賣AI晶片給大陸，但應排除最先進技術。陸媒引述消息人士指出，輝達已向台積電下單為大陸量身打造的AI晶片，這些訂單屬於「超級急件」（Super Hot Run），並計畫在明（2024）年第1季開始履行。

大陸科技媒體集微網報導，儘管美國對大陸晶片製造業實施更嚴格的出口管制，但輝達仍繼續增加台積電投片量，讓後者提供產能，並滿足H100處理器的市場需求，但由於CoWoS產能限制，H100已極度短缺。

知情人士透露，輝達已向台積電下單銷往中國大陸的AI處理器，這些訂單屬於超級急件（Super Hot Run），計畫於明年第1季開始履行。英特爾和超微（AMD）也將跟進，為大陸量身訂製人工智慧晶片，台積電是這些大廠的晶圓代工夥伴，可望持續受惠。

輝達計畫透過降低規格，向大陸提供新的「特供」AI晶片，以取代出口受限制的H800、A800及L40S系列。據了解，輝達計畫於明年1月恢復向大陸供應RTX 4090晶片，但會進行修改版本以符合美國出口限制。

美商務部長雷蒙多11日表示，正與輝達討論允許向大陸銷售AI晶片一事，並強調，不能把最先進的晶片賣給陸企。她說「輝達能夠、將會、應該向中國出售AI晶片，因為大多數AI晶片將用於商業應用。」