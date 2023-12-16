【時報記者郭鴻慧台北報導】央行理監事會議決議本次不升息，會前大部分銀行推測本次不升息，美國聯準會先前也宣布利率不變，因此央行選擇不升在市場預料中，而不動產選擇性信用管制因不動產貸款成長明顯趨降，央行不再加碼。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，今年經濟下行，不升息在各界預料之內，而土地開發受限於購地貸款限制，不動產貸款之逾放比率在低檔，故房市管制也維持不變，這次確定不升息，讓房市服下定心丸。
郎美囡指出，自2020年以來，央行共祭出五次不動產選擇性信用管制、五波升息，市場交易量反應出央行升息壓制的效果相當明顯，加上平均地權條例修法上路，市場上的投資買盤消散，預售案量體也縮減，土地交易大幅減少，房市回歸剛性自用，雖然第三季開始房市交易量增加，但並非大增，且是受新青安貸款的帶動，除此之外，囤房稅2.0很有可能明年上路，央行此時無須再對房市加強管制。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，本次央行不升息應與台灣通膨走勢及經濟成長率有關，不動產市場表現應非其主要考量。不過從央行這次也並未對房市管控政策鬆手，顯見在央行眼中，房市仍在緊密觀察的名單中，但就央行的角色，穩定經濟發展更為重要。
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