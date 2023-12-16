2023年進入最後倒數，政府許多補助政策也來到收尾階段，涵蓋勞動部、內政部、經濟部與環境部等一級部會在內，共有房貸支持金、家電與機車汰新、中高齡勞工就業等6項中央政府主導的重大補助，都將在12月底截止，金額3000元起跳，最高甚至上看50萬元，發放方式除一次入帳到手，也有按月核發，每月定時被錢香醒，《旺得富理財網》幫你一網打盡。
1.房貸支持金3萬元
內政部俗稱「房貸支持金」的「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，從今年6月開放申請，累計至今已有73萬戶申請，45.6萬戶領到3萬元，撥付率接近百分之百，總體金額超過136億元，專案將於12月29日下午5時停止受理申請，符合資格的貸款戶，要把握機會。
申請人須是自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女符合5點資格：1. 合計僅1筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額；2.合計持有房屋1戶以內；3.原始核貸金額，位於台北市住宅為850萬元以內、其他縣市700萬元以內；4.民國110年各類所得總額合計120萬元內；5.上述資格認定基準日為民國112年2月28日。
2.節能家電換新補助：冷氣+冰箱共6000元
今年經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」至12月31日止，只要家中冷氣、冰箱汰換為能源效率一級產品，並於明（2024）年1月15日前提出申請，每台可各獲3000元補助，合計2項家電共補助最高6000元的補助。
3.機車汰舊補助：獎勵金合計3300元
環境部祭出「淘汰老舊機車補助」，民眾只要符合「淘汰96年6月30日以前出廠的燃油機車」、「未曾申請該項補助」、「淘汰車輛非公家機關所屬」等條件，且在12月31日前完成車籍報廢與車體回收、明年1月10日前提出線上申請，即可領取汰舊獎勵金2000元、回收獎勵金300元，且換購電動機車再給予減碳獎勵金1000元，合計最多3300元。
4.老農津貼資格復籍：月領7550元（明年調為8080元）
農業部委託勞動部發放的老農津貼，2020年1月1日至今（2023）年6月30日期間，若因疫情無法返國而遭遷出戶籍，或未能於近3年內每年在國內住滿半年，導致老農津貼遭停發者，務必於12月31日前提出書面申請（郵戳為憑），郵寄至台北市中正區羅斯福路一段4號（農民保險組福利津貼科收），逾期不受理。
據現行規定，年滿65歲國民，在國內設有戶籍，且於最近3年內每年居住超過183天，申領時參加農保者，即可申請農業部委託勞動部發放的老農津貼，全額津貼7550元、半額津貼3775元，明年起還將因應物價調整，每月核發金額調升至8080元。
5.65歲高齡勞工續僱補助：最高25.8萬元
勞動部為鼓勵勞工退休後再就業，並提高雇主持續僱用高齡者的意願，只要企業主動申請「繼續僱用高齡者補助計畫」，65歲屆齡留用可獲長達1年半（18個月）補助，每人每月補貼1.3~1.5萬元，除前半年一次發給7.8萬元，發放總額更達25.8萬元，明年方案至12月31日止。
其中，前6個月每月補助1.3萬元，採取一次核發，等於一次入手7.8萬元；至於第7~18個月，每月補助1.5萬元，則是按月核發計算，合計補助期長達1年半，時薪或日薪制的部分工時人員也適用。
6.中高齡退休再就業職訓補助：最高50萬元
勞動部明年度「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，申請期僅1個月至12/31止，每家企業每年補助額度上限為50萬元，有意申請者可多把握，只要雇主指派年滿64歲的中高齡勞工，參加職業進修訓練，並補助70%的費用。
申請流程部分，雇主在受理期間內，可透過補助企業辦理訓練資訊系統，提出年度訓練計畫，並在上傳程序完成次日的5個工作天內，檢具相關文件、資料，向所在地的分署提出申請。
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