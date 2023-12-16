【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】下周國際新聞事件

12/18 周一 NAHB美國12月房市指數

12/19 周二 澳洲央行會議紀要

日本央行利率決議

歐元區11月CPI終值

美國11月新屋開工、建築許可

12/20 周三 API原油庫存報告

日本11月進出口、貿易收支

英國11月通膨率

MBA美國30年期抵押貸款利率、抵押貸款申請指數

美國Q3經常帳

美國11月成屋銷售

EIA原油庫存報告

12/21 周四 美國Q3 GDP成長率終值

美國請領失業給付報告

費城Fed製造業指數（12月）

PCE價格指數終值(Q3)

業績報告：美光(12/20周三美股盤後)

12/22 周五 堪薩斯Fed製造業/綜合指數(12月)

日本11月通膨率

日銀貨幣政策會議紀要

PCE價格指數(11月)

美國11月耐久財訂單

美國11月個人收入、支出報告

美國11月新屋銷售

密西根大學2月消費者預期終值

業績報告:Nike（12/21周四美股盤後)

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