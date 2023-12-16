歐盟高峰會14日做出歷史性決定，啟動與烏克蘭的入盟談判。加入歐盟過程漫長沒有捷徑，烏克蘭能不能加入也沒人敢打包票。歐盟這一步主要是象徵性意義，目的是回應烏克蘭脫俄入歐的渴望。

2013年底，烏克蘭首都基輔爆發廣場革命，現場歐盟和烏克蘭旗海飄揚，民眾熱切表達加入歐盟的心聲。儘管不幸發生流血衝突，最後還是成功把貪汙和親俄羅斯的總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）趕下台。

從此，擺脫俄羅斯支配和加入歐盟就成了烏克蘭人民的願望，烏克蘭踏上改革的步伐，與歐盟的體制逐漸接軌。歐盟真正對烏克蘭敞開大門、加快入盟進程是在俄軍全面入侵烏克蘭後，畢竟烏克蘭的主權、獨立和民主不保，全歐洲的穩定都將跟著遭殃。

加入歐盟過程十分漫長，司法、自由市場體制、人權都得滿足嚴苛條件，羅馬尼亞、克羅埃西亞等上一批加入歐盟的國家，整個程序走了10年甚至更久。

成為候選國也不代表一定能加入，土耳其1999年開始與歐盟談判，近年因人權惡化和民主倒退中斷，何時恢復遙遙無期。

俄烏戰事仍如火如荼進行，烏克蘭由財閥支配的寡頭經濟結構非一時能改變，貪汙問題離根本解決也還有一大段距離，為何歐盟還是要啟動入盟談判？主要目的還是鼓舞烏克蘭抵抗俄軍的士氣，回應烏克蘭長久以來脫俄入歐的渴望。

這就像一個高中生很努力，成績有進步，雖然會考沒達標，為了鼓勵他還是先讓他上大學；只不過這大學課業繁重，而且要讀很久才能畢業，最後能不能畢業沒人知道。

因此，歐盟跨出這一步，象徵意義大於實際，等於向世人宣告烏克蘭是歐洲大家庭的一員。至於加入後對歐盟和烏克蘭彼此有什麼好處，現在談還太早。

高峰會的同一時間，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正好召開出兵以來第一場大型記者會，他態度強硬絲毫沒有收手意願，還挖苦外國對烏克蘭支持減弱。

由此看來，歐盟此舉還有另一個意義，那就是明白告訴蒲亭一點也不想拋棄烏克蘭，「事實上正好相反，我們已經下定決心要跟你拚了」。

正如戰爭爆發以來，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）等歐洲領袖再三強調：「我們支持烏克蘭，不管需要多久。」