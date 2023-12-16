外媒於今（2023）年9月報導，中國大陸官方要求官員不得使用蘋果iPhone。對此，大陸外交部發言人毛寧當時持否認態度，並稱陸政府從未禁止，包括蘋果iPhone在內外國產品的購買與使用相關法令、政策。然而近日卻傳出消息，陸「禁蘋令」再度擴大。
綜合外媒報導，有消息指出，中國大陸當前有越來越多的官方組織和國營企業，禁止員工攜帶iPhone和其他外國企業產品上班。另毛寧之前也提到，陸方確實認為iPhone具有安全風險，感到憂慮。
還有外媒報導提到，大陸官方當前已在加快「禁iPhone令」的速度，目前已經從北京、天津等小地區擴散到8個省份。蘋果股價在美東時間15日下跌0.57（0.27%），來到197.57美元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：