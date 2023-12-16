外媒於今（2023）年9月報導，中國大陸官方要求官員不得使用蘋果iPhone。對此，大陸外交部發言人毛寧當時持否認態度，並稱陸政府從未禁止，包括蘋果iPhone在內外國產品的購買與使用相關法令、政策。然而近日卻傳出消息，陸「禁蘋令」再度擴大。

綜合外媒報導，有消息指出，中國大陸當前有越來越多的官方組織和國營企業，禁止員工攜帶iPhone和其他外國企業產品上班。另毛寧之前也提到，陸方確實認為iPhone具有安全風險，感到憂慮。

還有外媒報導提到，大陸官方當前已在加快「禁iPhone令」的速度，目前已經從北京、天津等小地區擴散到8個省份。蘋果股價在美東時間15日下跌0.57（0.27%），來到197.57美元。

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