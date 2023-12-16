【時報記者王逸芯台北報導】智慧家庭商機潛能無限，然而過去受限產品的通訊標準多元、系統串接複雜，成為消費者跨足智慧家庭的一大痛點。有鑒於此，台灣大(3045)子品牌「OP響樂生活」推出「OP智慧家庭」新支線，一站式整合繁雜設備。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，「OP響樂生活」一站式整合設備、內容、網路、服務，解決用戶選擇3C產品、串接複雜系統痛點，「OP影音劇院」與「OP遊戲玩家」累積熱銷共近4萬5千套。「OP智慧家庭」延續「OP響樂生活」理念，從使用者體驗出發，精選極具特色的「SwitchBot K10+智慧掃地機」與「SwitchBot Hub 2主控機器人」，用戶簡單設定就能打掃死角，同時串接新一代智慧與傳統家電，並可設定各項自動化情境功能，輕鬆升級智慧家庭無負擔。林東閔進一步表示，除了「OP響樂生活」，台灣大也提供「mo幣多」、「好速成雙」、「Disney+」，豐富消費者行動娛樂生活，有24%的智慧型手機月租用戶選用獨門方案，帶動ARPU提升，4G用戶續約升轉5G後月租費成長44%。

台灣大本次「OP智慧家庭」新支線祭出包括電信獨賣世界最小「SwitchBot K10+智慧掃地機」，能串接Google智慧音箱或透過手機APP啟動，輕鬆穿梭桌底打掃死角。另外，支援最新Matter協定的「SwitchBot Hub 2主控機器人」，作為智慧家庭中樞，串聯至Apple HomeKit及Google Home體系，並支援紅外線遙控器家電，同時兼具溫溼度感測，偵測環境後，可自動調整燈光照明、冷氣，應用場景更多元。