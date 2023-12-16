248年才會出現一次的冥王星正式過宮，從山羊座進入到寶瓶座。上一次的冥王寶瓶出現在革命的時代（1778～1798），這期間出現第一次工業革命、法國大革命、美國獨立革命，屬於重生、解放、躍進與改革的時代。因此出現在2024年的冥王寶瓶，自然也將會與破壞、重建、權力轉移、改革、解放、獨立、自由、重生和網際網路有關，而那些不公平與不公正，也都將獲得重視，並且改變與修正。
寶瓶座向來與變革有關，更是科學的代表，2024年冥王寶瓶的革命最容易發生在高科技相關產業，而AI產業在未來的20年肯定會引領群雄，另外許多新的事務、觀點、議題、想法，以及新的社會秩序，也都將會陸續出現。換言之，接下來的20年將會是創意無限的年代，而此種現象和三元風水學中，從2024年開始的20年（2024～2043）九離運完全不謀而合。
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