Panasonic蒸氣烘烤爐（NU-SC280W），功能全面升級，一爐包辦「蒸、烤、煎、炸、烘、燉」，想做出各種好料靠這爐就OK，再也不必與鍋碗瓢盆抗戰！

Panasonic蒸氣烘烤爐的人氣功能莫過於3段直噴水蒸氣，能滲透食材並鎖住水分與營養，像是烹調貝類、根莖類，就用「120°C快速蒸」蒸出鮮美口感；「100°C原味蒸」適合海鮮、肉類等，完整保留食物鮮味；時蔬透過「80°C低溫蒸」，留住鮮脆口感與翠綠色澤；針對不同食材都有合適的對應溫度，在家隨時享用美味。

戚風蛋糕等好吃關鍵在於烘烤溫度，Panasonic蒸氣烘烤爐，提供50°C到250°C的5段烤溫，搭配內建360°熱風循環，以熱力全面包覆食材加上精準溫度探測，不用費工費力將食物翻面，就能達到全方位均勻烘烤，烤出表皮酥脆、內裡juicy的好味道！

善用Panasonic蒸氣烘烤爐內建的77項自動食譜，只要備料後一鍵啟動，就能等出菜，輕鬆又簡單！家有這一爐，以蒸、烤、煎、炸、烘、燉的料理方式，變化出豐富菜色，喜愛的中西料理都能輕鬆自煮出營養美味，讓全家吃的「蒸」健康又無負擔。現在買享好禮，2023年10月1日起至2024年2月29日，凡購買蒸氣烘烤爐（NU-SC280W），就送膳魔師不銹鋼三入刀具組，登錄再送Panasonic手持式攪拌棒（MX-GS2）。