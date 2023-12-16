如果人生可以回到10年前，你會如何重新開始自己的人生？如果人生可以為未來20年布局，你想成就什麼樣的生命？冥王星在2024年過宮，啟動未來20年不一樣的冥王世界。三元風水2024年進入九離運，啟動未來20年不一樣的元運能量。人生能有幾個20年？2024是個很特殊、很特殊的一年！冥王星過宮再加上九離運的開始等於大蛻變，這是個可以營造20年新生命機會的流年。
冥王星在嚴守紀律的山羊座待了20年，2023年開始啟動遷徙的世代任務，經過幾次在山羊座與寶瓶座之間來來回回，終於造在2024年11月20日正式進入寶瓶座，將會一直待到2043年。此種走法和步調與「三合元運風水」的進入「九離運」不謀而合，「三元九運風水」學術中的「九離運」將從2024年開始，持續20年至2043年。
「離」具有分別、別離、隔離、分門別類、改造…的意含，因此最容易出現「改革」的氛圍和情況。而寶瓶座也是具有革命特質的星座，冥王星進入寶瓶座意味的自然會是重大的改革，尤其冥王星和強大政權與強大集團有關，而冥王星進入寶瓶座所激蕩出來的改革能量，將會雨露均霑地提供給每一個星座，每一個人，於是一種蛻變潮出現了。
再從「甲辰」龍年太歲角度觀察。「甲辰」太歲干支組合是天干「甲木」旱地之「辰土」，這樣的組合自然是60年才會出現一次，而由「甲木」引導的太歲年則是10年出現一次。在自然事業中「甲木」好比「參天大樹」，具有強大的成長能量，「辰土」是可以生長萬物的濕土，因此就「木剋土」的「天干剋地支」角度來說，雖被認是不吉利，不過木長在泥土上是天經地義不過了。可惜的是，參天大樹需要的是厚實的土地，才足夠養活大樹木，才可以大樹木充分展現生命力。「辰土」是濕土，是生長花花草草的田園之土，「甲木」長在如此這般的泥土上，很難大展身手，根基不穩則風吹樹倒。
如此看來，「甲辰」年中「火」和「金」是須要補充的「幸運點」五行元素。「火」的範疇就是學習，抱持學習的心與思維，再加上「金」元素的目標設定，有機會讓整個太歲能量獲得運轉。至於「木」元素和「土」元素是這一年的「亮點元素」，代表「貴人」和「財富」，宜積極廣結善緣，及提高想賺錢的欲望與能力。
整體來說，或是對於企業家而言，這一年的開運亮點在於「合作」借力使力，以及建構「組織和系統」，以後的事務只問「系統」，不問人。另一個亮點則是「行動力」，設妥目標然後一無反顧地邁進，目標明確，不鳴則已一鳴驚人。
【乾為天】是2024年台灣的國運卦象。這一卦說的是「大亨通」，是個十分陽光的卦象，充滿著龍馬精神，不過須要堅守本份才會讓吉利獲得凸顯。對於事務的執行而言，代表的是自立自強，擇善固執，就有希望向大自然一樣長久運行不怠。理論上，這是個十分吉利的好卦，因此有了「大亨通」的讚譽。不過可惜的是，這一卦雖然依舊具有龍馬的精神，也在「大亨通」的範疇，不過由於出現了一種強弩之末的現象，因此這是個改弦易轍的卦象。巧的是，2024年正好是台灣大選年，不論是誰當選下一任總統，都是在「改弦易轍」的範疇中。
【風水渙】是2024年台灣經濟走勢的卦象。這一卦說的是渙散，風吹物散。理論上這一卦並不吉利，就是因為卦意中的「渙」。不過幸運的是，由於卦象中的主要氣數排列呈現出一種「渙而再聚」的訊息，代表的是有希望谷底翻身這是經濟上面的訊息。
嚴格說起來，【風水渙】應是在描述全球經濟狀況，雖然出現好轉的跡象，2023年的股市表現就沒有出現之前市場的悲觀走勢。不過全球經濟還是處於脆弱的狀態，許多財經專家就認為2024年全球經濟成長率還是將低於長期趨勢，不過還是有機會維持緩慢復甦的狀態。值得留意的是，由於卦象中的好消息都出現在年初，下半年的動能就出現嚴重不足的現象，就卦象來說，由於有利經濟發展的重要的元素氣勢十分不明顯，因此此種現象將與大選無關，而是與通膨與全球經濟不佳有關。
目前聯準會對於經濟的措辭較為正面用「穩健擴張」形容市場，通膨雖仍偏高但數據稍優於預期，再加上升息可望進入尾聲，2023年初經濟學者認為的硬著陸並沒有發生，這些種種跡象提供2024年值得樂觀期待的訊息。有專家更樂觀地認為，就以台灣景氣循環週期推算，2024年進入新一波景氣擴張期的機率相對大。如此看來，「甲辰」龍年台股應該就會神采飛揚了，至於台股盤勢是否真的如專家的樂觀，且讓我們用易經天象的「另類觀察」，繼續看下去。
2024年的關鍵天星盤，也值得成為觀察經濟趨勢的工具。星盤中的正財位和偏財位雖然處於沖剋狀態，不過甫入白羊座的太陽釋放出舒緩的能量，因此財經市場即便震盪再大，也容易獲得化解。而就星盤觀察，造成市場震盪的原因有二。一是地緣關係和財金政策的影響，其次是房地產的一波未平一波有起。幸運的是，出現了化解的元素。再觀察星盤中的投資宮位，發覺出現了「神祕幸運點」，但這個「神祕幸運點」卻自顧不暇，因為正財位和偏財位都是放的刑剋的磁場。唯一幸運的是，由於市場宮位上的吉利現象頗為明顯，即便壓力依舊，但國際財金依舊會提供正向能量。
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