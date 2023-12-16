【時報記者莊丙農台北報導】主計處調查顯示，去年整年度家庭可支配所得達123萬元，創下歷年新高。但隨著通膨飆升，民眾也面臨著財務挑戰。不斷上升的生活成本讓退休之路變得更艱難，因此有策略規畫尤顯重要。

國壽三大問「想好退休」才能「享好退休」：

一、退休前如何穩健地累積資產？

在進行財務規劃時，要資產穩健成長，還要能避免通膨的侵蝕，民眾可選擇長期穩定的管理工具，如美元利率變動型保險，不僅保障資產完整與自主，宣告利率也有機會為保單增值，且低風險的美元特性配置資產，較能提供經濟安全感。

二、罹病時能否承擔傷病治療的花費？

疾病風險恐造成幸福家庭的劇變，據衛福部統計，心血管疾病泛年輕化，發生率不斷攀升，長年居國人死因第二，每年更有約445萬人因失智症等腦神經疾病就醫。而疾病發生時高額的照護成本也成隱憂，以常見的阿茲海默症為例，若照護費每月新台幣4萬元，6年就須耗費約300萬元，一般家庭難輕易負擔。

三、離開後是否能妥善照顧心愛的人？「如果我走了，家人該怎麼辦…」如何有效為心愛的人建立穩固的經濟後盾，還能持續遺愛陪伴家人。

國壽建議民眾能組合規畫「美滿雙寶利率變動型美元終身保險（定期給付型）」與「萬美心利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，不僅兼具資產累積與傳承，還能保障急性心肌梗塞(重度)、冠狀動脈繞道手術等四項心血管疾病、以及嚴重阿茲海默氏症與嚴重巴金森氏症等特定傷病保障。

以40歲男性投保「美滿雙寶」及「萬美心」保額各8萬美元、繳費8年期為例，每年繳約新台幣23.6萬元（含保費折減），假設宣告利率皆3.85％、增值回饋分享金方式選擇增額繳清，繳費期滿後每年能享合計約6萬元起的資產增值。此外，若在64歲不幸罹患阿茲海默氏症，還可啟動「美滿雙寶」約277萬元的特定傷病理賠金，減輕家人負擔；若不幸發生心血管疾病，「萬美心」則保障約12.8萬元的緊急預備金，需動冠狀動脈繞道手術時，就能放心選用更好的新式療法；若不幸74歲逝世，身故保險金也能依心願照顧最愛的家人。