驛馬宮擁有太歲星與天王星的護持，有如多了翅膀的駿馬，飛天駿馬自由自在，運用得當則生命獲得躍升的機會，再加上姻緣與夥伴宮位的共振效應，比翼雙飛是貼切的行容。婚姻美滿，事業貴人相持，合作猶如神助。而最大的旺運重點，在於抱持學習的心與思維，向強者學習，向夥伴學習，向身邊的小人物學習。

健康運勢並不理想。最大原因將會是壓力，當感覺莫名鬱悶的時候，請雙女（處女）們多觀照一下自己。和家人、伴侶或夥伴分享壓力是最為直接的紓壓法，不過請記住是分享，不是訴苦喔！旅遊是絕佳化解之道，企業家宜安排公司旅遊，一般雙女（處女）們則與好友或情人同行，就是不宜單獨行動。成家立業，到底是先成家，還是先立業？由於情緣和姻緣運得到更多的祝福，因此這一年姻緣運勢如同紅鸞星動，因為有了太歲星的加持。

太歲星對於正財星釋放正能量，增加收入機會豐富，社群行銷就是其中之一。投資求財也有利可圖，宜以國際財金動向為依歸，宜選擇成長型與存股概念標的，如ETF、高股息…等。