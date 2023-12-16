太歲星的照拂，獅子們的事業運是順遂的，天王星也提供了轉型與蛻變的能量，獅子們2024年的好運勢將從事業領域出發。驛馬星進入驛馬宮，提供了讓自己更好的機會，驛馬宮除了代表異動之外，還包括讓自己往上翻轉的學習，而此種現象就在生活中的小細節和小人物身上發覺，換言之貴人就在身邊。

然而可惜的是，由於本命宮位出現強大衝擊，這是矛盾式的衝擊，內在的自己和外在的自己出現不協調的現象。外在世界出現變化，由於考驗不斷讓獅子們不得不武裝自己起來，對於熱情而溫和的獅子而言，這是一種矛盾，因此這個流年獅子們須要做的功課，不會是如何賺更多錢，因財運頗佳，也不會是事業出現爆發性成長，而是管理好內在的自己，接納自己的負能量，放下對他人的期待，這其中尤以生活伴侶和事業夥伴為重。整體而言，財運以上半年為旺，進入5月宜做好見好便收的準備。投資策略宜國際財金動向為依歸，標的宜以航運、交通、汽車、通訊等概念股為佳。