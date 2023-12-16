冥王星已然經過了一整年的來來回回，就在夥伴宮位與資源宮位之間徘徊，巨蟹們容易出現如何和強勢對象合作並得到協助的期望，同時也開始學會掌握借力使力的機會。冥王星於2023年3月24日開始至2024年11月20日之間，不斷地在「資源宮」和「夥伴宮」之間來來回回，最後將於今年11月20日正式進入「資源宮」，這一待就是20年。換言之，在未來的20年裡巨蟹們將會擁有「用之不盡，取之不竭」的資源，就從學會如何借力使力開始。

主動成為別人的貴人，就容易貴人環繞。是的！然而「貴人圍繞」已然是巨蟹座2024年事業運的寫照，而這些貴人就在巨蟹們的身邊。當發覺工作運也是如此的時候，巨蟹們應該會明白這是個典型的「借力使力」的貴人年。企業巨蟹轉型可望成功，事業更上層樓，一般巨蟹只要稍加努力就是機會躍龍門。陽光普照的金錢宮，陰陽調和的財利運。而巨蟹的投資運也有利可圖，只不過投資標的宜以儲蓄型為主，以及ETF、傳產、電池…等。