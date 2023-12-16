這是個值得大膽許願，大膽築夢的流年。願有多大，世界就有多寬。貴人能量超明顯，積極廣結善緣，提升的人脈能量，也活絡了錢脈磁場。太歲星照拂，金牛座名列幸運星座榜首，重點是在關鍵流年星盤中，木星金牛會相天王星並且接收到處於會相狀態的土星和守護星的合相磁場，幸運星座榜首當之無愧。

從天星角度來說，這是除舊布新訊息強烈的一年；對於生命而言，則是徹底翻轉的大革命。再從木星將於5月20日離開金牛進入金錢宮看來，好運將會轉移到財利運勢上，直到10月9日太歲星進入逆行，金牛們的好運勢才會出現暫時歇息。要告訴金牛的是，這是個很辛苦的流年，不適合轉換跑道，但企業金牛的轉型卻必須落實，而一般金牛則宜鍛鍊自己，用企業家的精神「穩住現在，創造未來」。

偏財星與守護星在關鍵星盤中守護金牛座，再加上土星與天王星的陪伴，財富有機會在傳統和創新中營造與積累。投資求財同樣宜以傳統加創新的標的為佳，汽車電子零組件、運輸、紡織、食品…等概念股。